Хоккеист Евгений Кузнецов собрал почти 3 млн рублей для школы "Трактор"

Совместная благотворительная акция "Трактора" и обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова собрала почти 3 млн рублей. Деньги будут перечислены спортивной школе на развитие детского хоккея, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

"Круто получилось, что презентация Кубка Стэнли в Челябинске совпала с проведением кубка губернатора. Благодаря этому удалась наша совместная с "Трактором" благотворительная акция, направленная на поддержку детской хоккейной школы. Спасибо президенту клуба Борису Александровичу Дубровскому и руководству "Трактора" за эту идею, и всем болельщикам, кто откликнулся на доброе дело. Желаю "Трактору" успехов и хороших результатов в этом сезоне", – отметил Евгений Кузнецов.

Болельщики выкупили все билеты на матч "Трактора" и "Металлурга", где будет презентован Кубок Стэнли. Чек на сумму 2 млн 893 тысячи Евгений Кузнецов сегодня перед матчем вручит юным хоккеистам.