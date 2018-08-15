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Минстрой показал, как будет выглядеть храм Святой Екатерины в Екатеринбурге
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проект собора святой Екатерины (2018) | Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области опубликовало фотографии финального вида храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Этот проект обсудят завтра, 16 августа на градостроительном совете при губернаторе региона, передает корреспондент Накануне.RU.

К участникам заседания обратится митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Как следует из документации, высота храма будет 66 м, а ширина - 57 м.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Также есть информация о том, что храм будет состоять их трёх этажей, а молельный зал вместит 800 человек.

С докладом "О рассмотрении архитектурно-градостроительного облика Собора" выступит генеральный директор ООО "Храм Святой Екатерины" Владимир Пузанков.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Своё мнение по собору выскажут: глава администрации города Александр Якоб, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Григорий Мазаев, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Михаил Вяткин, председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Как сообщало Накануне.RU ранее, храм святой Екатерины планировалось построить в акватории городского пруда Екатеринбурга, однако жители уральской столицы активно выступали против этой идеи. В октябре 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства собора на площадку перед Театром драмы. Разрешение приступить к разработке проектов планировки и межевания территории для строительства было дано министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в конце ноября.

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15.08.2018 14:12 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:12 Екб

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Минстрой показал, как будет выглядеть храм Святой Екатерины в Екатеринбурге
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