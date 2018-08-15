На Южном Урале осудили женщину, которая оговорила собственного мужа из-за ревности

В Златоусте 30-летняя женщина получила условный срок за оговор собственного мужа.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о привлечении мужа к ответственности за нанесение побоев детям, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В действительности же никаких побоев не было, женщина решила оговорить мужа из ревности. Детей она подговорила, чтобы те в полиции дали показания против отца.

На мужчину возбудили уголовное дело, однако оно было прекращено после того, как женщина созналась в оговоре.

Суд назначил ей 1 год лишения свободы условно.