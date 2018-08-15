В Прикамье после ремонта открыта трасса Курашим – Платошино

Сдана после ремонта трасса Курашим – Платошино. Этот участок дороги Пермь – Екатеринбург – Курашим чинили в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Комиссия из специалистов краевого минтранса, ФКУ Упрдор "Прикамье" и общественных инспекторов приняла объект с небольшими замечаниями, которые подрядчик обязан устранить за 10 дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Закончено фрезерование старого слоя асфальта, обустройство выравнивающего слоя, укладка нового покрытия. В ходе ремонта участка длиной 2 км заменен асфальт площадью в 12 тыс. кв. м. Установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка, обновлены водоотводные канавы.

В краевом минтрансе добавили: данный участок связывает близлежащие поселения с поселком Кукуштан, где находятся больница, офис МФЦ, пожарная часть. Кроме того, по дороге следует общественный транспорт между деревнями Кондратово и Курашим, связываются населенные пункты с городами Пермского края и Свердловской области. Это 22-й дорожный объект, принятый приемочной комиссией и отремонтированный в рамках федерального проекта. Всего в 2018 г. в него включены 62 объекта.

Ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал важность финансирования дорожной инфраструктуры и высокие результаты проекта "Безопасные и качественные дороги". По итогам 2017 г. на дорогах Пермской агломерации было ликвидировано 137 аварийных участков и на 25% снизилась аварийность.