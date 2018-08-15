В Свердловской области запретят приватизацию шести природоохранных зон

Госдума РФ внесла изменения в законодательство об особо охраняемых природных территориях, запрещающие передачу в частные руки земель национальных парков, заповедников и ботанических садов.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что такое решение парламентариев положительно скажется на сохранении экологического благополучия в регионе.

"Свердловская область динамично развивается, у нас реализуются масштабные строительные проекты, - прокомментировала на сайте ЗакСО решение Госдумы областной спикер. - Мы, депутаты Законодательного собрания, часто получаем от нашей активной экологической общественности запросы о том, не повредит ли тот или иной проект экологии? Не будут ли в результате задействованы земли особо охраняемых природных территорий?"

По словам Бабушкиной, в Свердловской области федеральный закон будет распространяться на шесть объектов. Это национальный парк "Припышминские боры", федеральные заповедники "Висимский", "Денежкин камень", а также на три ботанических сада, крупнейший из которых находится в Екатеринбурге.

Отметим, что всего в Свердловской области 527 особо охраняемых природных территорий: 4 объекта федерального значения, 506 областного и 17 местного.