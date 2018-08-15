Следователи изымают документы на загоревшемся заводе "Урал"

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожала на заводе "Урал" в Соликамске, в результате которого пострадали два работника. Пострадавшие находятся в больнице, на площадке работают криминалисты.

Как сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Пермскому краю, предварительно возгорание произошло в ходе технологического процесса. Сейчас место ЧП изучают следователи совместно с криминалистами: изъяты предметы, а также документы по технике безопасности.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, и работники предприятия", - сообщили в управлении СКР.

Как сообщало Накануне.RU, две работницы завода при пожаре получили ожоги 80% тела.