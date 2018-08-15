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15.08.2018 14:07 Мск (16:07 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Нелегальные мигранты стали угрозой для госбезопасности, - МВД Украины
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мигранты, Европа, сирийцы, ливийцы, переселение народов, незаконные мигранты, беженцы (2015) | Фото: putintoday.ru

Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что в страну резко вырос приток нелегальных мигрантов, что стало угрозой для государственной безопасности.
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По его словам, "массовый приток нелегальных мигрантов является критическим": только в течение двух недель на территории Украины было выявлено 1 тыс. 167 нелегальных мигрантов, большинство из которых выдворены.

Как сообщало Накануне.RU, в июле председатель госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в скором времени Украина может столкнуться с резким увеличением количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в ЕС через третьи страны из-за противодействия там нелегальной миграции.

Директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что надежды на сокращение нелегальной миграции нет. Поэтому разрабатывается план чрезвычайных действий на случай массового притока нелегальных мигрантов.

А первый замглавы пограничной службы Василий Серватюк обвинил Россию в том, что она не принимает обратно нелегальных мигрантов, прибывших с ее территорию на Украину.

Отметим, что в ЕС украинцы занимаются в том числе перевозкой нелегальных мигрантов.

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15.08.2018 14:07 Мск | Евгений Чернышёв
16:07 Екб

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Нелегальные мигранты стали угрозой для госбезопасности, - МВД Украины
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