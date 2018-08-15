Умер ямальский ветеран, которому врачи "скорой" отказали в госпитализации, "чтобы не умер в машине"

В Новом Уренгое умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Николенко, которого после вызова врачей долго не хотели госпитализировать в клинику, сообщил Накануне.RU первек горкома КПРФ Александр Шмаль.

Он сообщил, что Николенко "до последнего дня оставался в боевом строю, принимал активное участие в жизни горкома КПРФ и совета ветеранов Великой Отечественной войны".

Напомним, Николенко стало плохо в ночь на 27 июня. Дочь вызвала "скорую", однако приехавшие врачи после долгих дискуссий заставили ее подписать бумагу, в которой она "не имела никаких претензий к медикам в случае смерти их пациента". В итоге прокурорская проверка показала неправоту эскулапов.