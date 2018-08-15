СМИ: Идет обсуждение о сохранении льгот в прежних границах пенсионного возраста

В правительстве и регионах обсуждается сохранение льгот в рамках нынешнего возраста выхода на пенсию даже после его повышения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в партии "Единая Россия" и близкие к правительству.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 году, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году.

Проект, напомним, уже прошел первое чтение. Поправки ко второму, которое состоится в осеннюю сессию, принимает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Сохранение льгот может быть прописано в законопроекте ко второму чтению в Госдуме.

При этом источник в "ЕР" утверждает, что против идеи сохранения льгот выступил Минфин, поскольку это может привести к выпадению доходов регионов.

Как сообщалось, в "Единой России" 20 августа обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. На следующий день Госдума проведет парламентские слушания.