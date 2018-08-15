Театр "Современник" назвал дату прощания с народным артистом России Анатолием Узденским

Стала известна дата прощания с народным артистом России Анатолием Узденским. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте театра "Современник".

Напомним, актер скончался 12 августа в Новосибирске на 67-м году жизни. По данным СМИ, у него были проблемы с сердцем.

Как сообщается на сайте театра, прощание с Анатолием Узденским состоится в пятницу, 17 августа, на Другой сцене театра "Современник" (Чистопрудный бульвар, 17). Начало в 11.00. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в 13 часов.

Напомним, артист играл в "Современнике" последние 13 лет. На сцене он запомнился зрителям в спектаклях "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы" и других. Снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, наибольшую известность ему принесла роль "Апостола" в сериале "Ментовские войны".