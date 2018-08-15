Жителям Нижнего Тагила предложили создать "Альтернативную карту" города

На Среднем Урале создан новый проект "Альтернативная карта Нижнего Тагила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всем желающим предлагается рассказать свою историю о городе. По мнению организаторов, проект призван не только помочь гостям узнать Нижний Тагил с необычной стороны, но и собрать воедино неформальные истории о нем, а также повысить интерес жителей.

"В одном из старейших городов Свердловской области есть много мест с необычными неофициальными названиями-прозвищами. Это может быть дом, двор, магазин, мост, переулок. Сотрудники Центра развития туризма города Нижний Тагил готовы выслушать оригинальные рассказы о названии ларька за углом, парка возле дома или странного закоулка в соседнем дворе", - отмечают организаторы проекта.

Все ссылки на городские истории будут опубликованы на специальной мультимедийной карте Нижнего Тагила и его окрестностей, которая появится в открытом доступе. О самых интересных местах будут сняты видеосюжеты, а участники получат неожиданные призы. Принять участие в проекте можно, перейдя по этой ссылке.