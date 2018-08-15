В Челябинской области до конца года отремонтируют более 400 лифтов

Губернатору Борису Дубровскому представили доклад об исполнении плана работ по ремонту многоквартирных домов за семь месяцев 2018 года. Глава области отметил положительную динамику в работе регионального оператора капремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

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"В целом, видна положительная динамика в работе Регионального оператора капитального ремонта. По итогам первого полугодия видно, что она идет в графике и будет выполнена в полном объеме. Считаю важным, планируя график строительно-монтажных работ на 2019-2020 года, особое внимание уделить гостевым маршрутам. Все фасады домов, которые находятся на маршруте следования участников международных мероприятий, должны быть приведены в порядок", – подчеркнул Борис Дубровский.

Руководитель регоператора Вадим Борисов рассказал, что в регионе выполнены 1 тыс. 971 вид строительно-монтажных работ, а также работы по разработке проектно-сметной документации и строительному контролю на сумму 1 млрд 941 млн рублей. Заменено 554 единицы лифтового оборудования на сумму 875 млн рублей. До конца года планируется отремонтировать еще более 400 единиц лифтов. Также объявлены аукционы на разработку проектно-сметной документации и на выполнение в 2019 году 303 видов строительно-монтажных работ на сумму 882,87 млн рублей.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин добавил, что работы идут в графике, а запланированный объем работ исполнен практически на 50%.

"Особых сомнений нет, в том, что поставленная задача по выполнению работ на сумму 3 млрд 800 млн рублей будет выполнена", - подчеркнул он.