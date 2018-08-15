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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
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15.08.2018
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Новости
15.08.2018 13:16 Мск (15:16 Екб)
политика | Тюменская область
В Тюмени уничтожают агитацию кандидатов-коммунистов
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агитация, выборы, листовки (2013) | Фото: facebook.com/konst0803

В Тюмени уничтожены агитационные листовки двух кандидатов в депутаты городской думы от партии КПРФ. Избирком обратился в полицию для поисков виновных, передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестные сорвали со щитов агитационные листовки Александра Моргуна (кандидат по округу № 2) и Дмитрия Шаламова (округ №22). Уполномоченный представитель регионального отделения КПРФ обратился с жалобой в избирательную комиссию и предоставил фотографии пустых щитов, где раньше была расположена агитация.

В комиссии отметили, что листовки были размещены законно и оплачены из фонда кандидатов. Искать тех, кто сорвал агитацию, убдет полиция. Комиссия обратилась в правоохранительные органы.

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15.08.2018 13:16 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
15:16 Екб

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В Тюмени уничтожают агитацию кандидатов-коммунистов
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