В Тюмени уничтожают агитацию кандидатов-коммунистов

В Тюмени уничтожены агитационные листовки двух кандидатов в депутаты городской думы от партии КПРФ. Избирком обратился в полицию для поисков виновных, передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестные сорвали со щитов агитационные листовки Александра Моргуна (кандидат по округу № 2) и Дмитрия Шаламова (округ №22). Уполномоченный представитель регионального отделения КПРФ обратился с жалобой в избирательную комиссию и предоставил фотографии пустых щитов, где раньше была расположена агитация.

В комиссии отметили, что листовки были размещены законно и оплачены из фонда кандидатов. Искать тех, кто сорвал агитацию, убдет полиция. Комиссия обратилась в правоохранительные органы.