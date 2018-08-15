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Моор высоко оценил производственную кооперацию Тюменской области и Югры
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Няганьгазпереработка Александр Моор (2018) | Фото: admtyumen.ru

Завод "Няганьгазпереработка", поставляющий 18% своей продукции на Тобольскую промышленную площадку, - пример эффективной производственной кооперации предприятий Югры и Тюменской области. Об этом заявил и.о. главы Тюменской области Александр Моор, посетивший завод 15 августа в ходе рабочего визита в Нягань, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.
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Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова осмотрели центральный пункт управления производством и другие объекты. Директор предприятия Алексей Бикетов рассказал, что завод – филиал компании "СибурТюменьгаз". Его штат – 180 человек. Он перерабатывает попутный нефтяной газ, поступающий от предприятий "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Вырабатываемая компанией широкая фракция легких углеводородов используется в качестве сырья на Тобольском нефтехимическом комбинате. Сжиженный газ пропан-бутан технический, бензин газовый стабильный – топливо для автомобильного транспорта, поставляется в регионы России и ближнего зарубежья.

Наталья Комарова отметила, что предприятие отличается эффективной организацией производства. Глава Нягани Иван Ямашев рассказал, что завод "Няганьгазпереработка" – одно из градообразующих предприятий. Оно отличается высокой социальной ответственностью: в 2017-18 гг. завод финансировал различные социально значимые проекты, в том числе модернизацию спортивных объектов, проведение экстремального забега "Стань героем", развитие конно-спортивного комплекса, ввел в эксплуатацию хоккейный корт.

Няганьгазпереработка Александр Моор(2018)|Фото: admtyumen.ru

Александр Моор добавил, что сотрудничество промышленных предприятий Тюменской области с нефтегазовыми компаниями Югры и Ямала имеет многолетнюю историю. Оно началось еще в советское время, когда осваивались богатства Западной Сибири. Сегодня предприятия "СИБУРа", расположенные на Тобольской промышленной площадке, эффективно перерабатывают попутный нефтяной газ, получаемый на югорских месторождениях. Он напомнил, что на базе Тобольской промышленной площадки планируется реализовать ряд инвестиционных проектов по глубокой переработке сырья, получаемого из поставляемых из северных автономных округов углеводородов.

Няганьгазпереработка Александр Моор(2018)|Фото: admtyumen.ru

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15.08.2018 13:15 Мск | Нягань | Михаил Лукашкин
15:15 Екб

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Моор высоко оценил производственную кооперацию Тюменской области и Югры
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