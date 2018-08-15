МИД: Штаты не справились с ролью супермена

США не справились с ролью супермена, заявляя об особой роли своей страны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, была придумана концепция исключительности Соединенных Штатов, но американцы не могут реализовать те задачи, которые ставят.

Захарова отметила тот факт, что конфликты, напротив, стали более глобальными, их количество увеличилось, передает РИА Новости.

Напомним, ранее о логике "исключительности" политики Вашингтона говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. В прошлом году, комментируя ситуацию с дипсобственностью РФ в США, министр напомнил, что эту "исключительность" постоянно подчеркивал Барак Обама.