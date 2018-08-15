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15.08.2018 13:14 Мск (15:14 Екб)
политика | В России
МИД: Штаты не справились с ролью супермена
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(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

США не справились с ролью супермена, заявляя об особой роли своей страны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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По ее словам, была придумана концепция исключительности Соединенных Штатов, но американцы не могут реализовать те задачи, которые ставят.

Захарова отметила тот факт, что конфликты, напротив, стали более глобальными, их количество увеличилось, передает РИА Новости.

Напомним, ранее о логике "исключительности" политики Вашингтона говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. В прошлом году, комментируя ситуацию с дипсобственностью РФ в США, министр напомнил, что эту "исключительность" постоянно подчеркивал Барак Обама.

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15.08.2018 13:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:14 Екб

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МИД: Штаты не справились с ролью супермена
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