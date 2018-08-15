Дело в подписях. Стала известна причина, по которой Михалкову не допустили до выборов в думу Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга опубликовал мотивировочную часть своего решения по поводу снятия с выборов в гордуму уральской столицы актрисы шоу "Уральских пельменей" Юлии Михалковой, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что в понедельник, 13 августа, суд отменил регистрацию Михалковой на выборах в гордуму, а иск был подан от другого кандидата - Рустама Казыханова, который выдвинут по одномандатному округу №9 от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

Как оказалось, актрису сняли с выборов из-за подписей избирателей. Истец в своем заявлении просил признать недействительными часть подписей, предоставленных Михалковой в избирательную комиссию. Для этого он представил в суд данные проверки полиции, а также привлек к делу эксперта-почерковеда. Однако суд не учел результаты экспертизы, а вот по результатам проверки МВД было принято решение признать подписи недействительными.

"Стороны подтвердили, что Михалковой Ю.Е. было представлено 377 подписей. По результатам проверки достоверными и действительными признано 302 подписи, и поскольку судом признается факт незаконности не исключения избирательной комиссией 14 подписей в отношении вышеназванных граждан, и учету соответственно подлежали 288 подписей, при требуемых 295 подписей, суд признает решение избирательной комиссии недействительным", - говорится в тексте заключения суда.

Отметим, что Юлия Михалкова баллотировалась в гордуму Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу №9.