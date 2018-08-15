Украинское командование приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии в Донбассе

Украинское командование "операции объединенных сил" (ООС) в Донбассе отдало приказ о повышении боеготовности систем реактивной артиллерии, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Распоряжение отдал командующий ООС Сергей Наев для проведения мероприятий по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Как сообщало Накануне.RU, в конце июля украинские войска отработали применение РСЗО "Смерч" против республик Донбасса.