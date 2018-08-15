Зидан хочет вернуться к тренерской работе и сменить Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

Экс-главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готов вернуться к работе и перебраться в Англию.

Как сообщает Чемпионат со ссылкой на L'Equipe, легендарный француз хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге, а приоритетным местом продолжения карьеры считает "Манчестер Юнайтед". Пока клуб тренирует португалец Жозе Моуринью, который в последнее время находится под сильным давлением.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" в 2016-2018 годах. В мае он покинул свой пост. Под его руководством "королевский клуб" выиграл девять трофеев.

Как сообщало Накануне.RU, в июле Зинедин Зидан стал претендентом на звание "Тренер года" по версии ФИФА.