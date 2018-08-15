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13.08.2018
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15.08.2018
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15.08.2018 12:37 Мск (14:37 Екб)
общество | В России | Крым
По следам Бендера: в Севастополе появились мошенники, продающие "билеты" на бесплатный экскурсионный объект – "35 береговую батарею"
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выставка &quot;Жизнь в окопах Севастополя 1941–1942 гг.&quot; (2018) | Фото: сайт музейного комплекса &quot;35 береговая батарея&quot;

Жители Севастополя возмущены и просят в соцсетях власти города разобраться с неназванными мошенниками, которые пытаются наладить продажу билетов посетителям музейного комплекса "35 береговая батарея". Пикантность ситуации заключается в том, что отреставрированный и открытый 10 лет назад на средства бизнесмена и ныне депутата Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого музейный комплекс "35 береговая батарея" всегда работал бесплатно для посетителей, передает корреспондент Накануне.RU.
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По сообщениям в соцсетях, недавно возле музейного комплекса были замечены некие граждане, которые "устроили искусственную очередь и решают за 250 рублей с человека якобы проблему". Впрочем, попался ли кто-то из гостей города-героя на эту уловку мошенников, пока не сообщается. О реакции правоохранительных органов на деятельность последователей Бендера, который, согласно роману, продавал билеты в пятигорский Провал с целью сбора средств на реконструкцию "чтобы окончательно не провалился", также пока неизвестно.

Напомним, 10 августа музейный комплекс "35 береговая батарея" готовился встретить миллионного посетителя, в итоге сотрудники встретили и поздравили жителя Вологды, который с семьей в этот день посетил популярный экскурсионный объект, разумеется, совершенно бесплатно.

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15.08.2018 12:37 Мск | Севастополь | информационная служба Накануне.RU
14:37 Екб

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По следам Бендера: в Севастополе появились мошенники, продающие "билеты" на бесплатный экскурсионный объект – "35 береговую батарею"
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