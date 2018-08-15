Мэр Нижневартовска возглавил Совет муниципальных образований Югры

Глава Нижневартовска избран Василий Тихонов лидером ассоциации "Совет муниципальных образований Югры". Голосование прошло в здании окружного правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Зампред ассоциации, глава столицы округа Максим Ряшин, во время представления Тихонова отметил 20-летний опыт работы кандидата в местной власти и высокие результаты работы. Он отметил, что впервые создана Общественная палата города. Для оперативного решения городских проблем в сфере благоустройства по инициативе Тихонова около года назад появился интерактивный портал "Наш Нижневартовск".

У города есть концепции комплексного благоустройства города и освещения. Вскоре появится аналогичный документ о пространственном развитии города. Впервые в истории Нижневартовска отменена плата за проезд в общественном транспорте для неработающих пенсионеров. Тихонов поблагодарил членов ассоциации за доверие. С избранием главу города поздравила губернатор Югры Наталья Комарова.