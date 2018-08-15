АЛРОСА провела сделки с зарубежными клиентами в рублях

Компания АЛРОСА опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, соответствующие сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии.
Пока это сделано в порядке эксперимента, но при необходимости компания готова применять схему расчетов в рублях и в дальнейшем.
Кроме того, наблюдательный совет АЛРОСЫ поручил менеджменту рассмотреть возможность реализации алмазного сырья за рубли.
Напомним, на днях власти России и Турции в очередной раз заявили о готовности отказаться от доллара в качестве расчетной валюты во внешнеторговых операциях.
В случае с Россией речь идет о переходе к торговле нефтью в валютах стран-партнеров. Президент Турции анонсировал уход от доллара в операциях с ключевыми партнерами - Ираном, Россией, Китаем и Украиной.
Примечательно, что в обоих случаях заявления сделаны на фоне обострения"экономической войны" со США.