Киев требует от Путина освободить Сенцова просто так

В Киеве возмущены ответом Кремля на просьбу матери Олега Сенцова о помиловании сына. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко написала гневный пост в Facebook о том, что "Кремль лжет" и для помилования осужденного его личного обращения не нужно, а Сенцова должны освободить просто так.

Как сообщало Накануне.RU, Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери Сенцова, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ.

Геращенко привела в пример Надежду Савченко, которая не просила о помиловании. Однако Савченко была помилована после встречи с родственниками погибших российских журналистов, попросивших о ее помиловании для обмена на двух россиян - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Сейчас в Киеве требуют освободить Сенцова на том основании, что он якобы "осужден незаконно" и его хотят "медленно убить", как заявила Геращенко. Она возмутилась тем, что президент России Владимир Путин так и не помиловал Сенцова к дню рождения его матери 12 августа.

Двоюродная сестра осужденного Наталья Каплан снова заявила, что он "однозначно не будет писать просьбу о помиловании".

Напомним, в 2016 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских "политзаключенных".