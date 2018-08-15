Севастополь выбился в лидеры ЮФО по росту промышленности за первое полугодие

Индекс промышленного производства в городе федерального значения Севастополе вырос на 10% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По значению индекса промпроизводства Севастополь стал лидером среди субъектов Южного федерального округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По данным директора департамента экономического развития Севастополя Андрея Саносяна, наибольший рост зафиксирован в сфере производства стройматериалов и судоремонтной отрасли.

"Это говорит о том, что промышленные предприятия Севастополя за отчетный период увеличили темпы производства. В первую очередь это связано с тем, что многие предприятия работают, выполняя заказы в рамках реализации федеральных целевых программ. Так, очень хорошие показатели демонстрирует, например, Балаклавское рудоуправление. Они существенно нарастили объемы, в том числе в сфере производства стройматериалов. Серьезный рост объемов производства наблюдается и в судоремонтной отрасли", – приводит слова Саносяна пресс-служба правительства Севастополя.

По прогнозам департамента экономического развития, рост индекса промышленного производства по итогам года достигнет 10-12%.