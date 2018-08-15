В Екатеринбурге на месяц закрыли службу доставки "Два берега"

Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области закрыли службу доставки "Два берега" в Екатеринбурге на 35 дней из-за жалоб на нарушение санитарного законодательства в работе. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В ходе осмотра предприятия установлены нарушения санитарного законодательства: скоропортящиеся заготовки изделий не имеют маркировки и хранятся при несоответствующей температуре; зона формирования готовых блюд не оборудована бактерицидными лампами; стеллажи холодильника повреждены коррозией, что не позволяет качественно проводить его уборку; отсутствуют условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, производственные и бытовые помещения требуют проведения ремонта и работ по дезинсекции", - добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, еду доставляли на личном автомобиле сотрудников.

В итоге деятельность предприятия общественного питания ООО "Пит Экспресс" - служба доставки "Два берега" приостановлена на 35 суток.