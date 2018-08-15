В ЗАТО Снежинск появится производство машин и оборудования специального назначения

В Снежинске компания "СТК Развитие" откроют новое производство машин и оборудования специального назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Компания зарегистрирована в реестре резидентов ТОСЭР ЗАТО "Снежинск". Инвестора привлекли льготные условия налогообложения, которые городу дает статус территории опережающего развития. Получение данного статуса южноуральским ЗАТО активно продвигал на федеральном уровне губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"Процесс вхождения компаний в реестр резидентов закрытых городов достаточно сложный, и тому есть понятные всем причины. Тем не менее, у нас в регионе этот процесс идет, все механизмы работают в интересах жителей городов, получивших статус территорий опережающего развития. Компания "СТК РАЗВИТИЕ" создает в Снежинске новое производство машин и оборудования специального назначения, что соответствует задачам сохранения высокотехнологического профиля гражданских производств в ЗАТО", – прокомментировал Борис Дубровский.

Компания будет развивать производство машин и оборудования специального назначения с общим объемом инвестиций 48,7 млн рублей, что позволит создать 30 новых рабочих мест. Предприятие занимается разработкой и производством нестандартного блочно-модульного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. В перспективе компания планирует развернуть деятельность по таким направлениям, как приборостроение, машиностроение, IT-технологии, химическое производство, металлообработка.