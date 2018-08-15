Крымский Генбанк полностью перешёл на карты "Мир"

Крымский Генбанк, единственный на полуострове выпускавший пластиковые карты Visa и Master Card, полностью перешёл на использование платёжной системы "Мир". ТАСС сообщает, что обслуживание таких карт, ранее эмитированных Генбанком прекратилось с 14 августа.

Что касается карт других российских банков, то их можно продолжать использовать в банкоматах организации.

Напомним, попытки заставить работать в Крыму крупнейшие российские банки не увенчались успехом, так как те опасаются западных санкций.