В Башкирии прокурора района прихватили на крупной взятке

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова. Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как удалось выяснить следователям, в 2016-2018 годах Халилов получал от местного предпринимателя - депутата муниципального района незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу. Расследование показало, что за два года прокурор получил не менее 150 тыс. руб.

Сейчас решается вопрос о заключении Халилова под стражу. Расследование продолжается при оперативном сопровождении УФСБ России по республике Башкортостан.

Что касается депутата-коммерсанта, то против него возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.