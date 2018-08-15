Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море

Госдеп США подключился к нагнетанию ситуацию вокруг Азовского моря, чем уже не первый месяц занимается Украина. Там заявили, что Россия должна прекратить останавливать суда в Азовском море для их осмотра, т.е. отказаться от своих прав согласно договору с Украиной 2003 года. Это заявление Госдеп сделал украинской службе "Голоса Америки".

В Госдепе считают, что Россия якобы пытается дестабилизировать Украину, но США будут ее поддерживать в "международно признанных границах".

Президент американского "Фонда Джеймстаун" Глен Говард призвал Украину немедленно прибегнуть хотя бы к символическим действиям в Азовском море. Иначе, по его мнению, Украина рискует просто "сдать" Азовское море.

"Они потеряли Крым, потеряли Керченский пролив, и теперь они теряют Азовское море. Далее они потеряют Мариуполь, дальше – Бердянск. И тогда Россия сформирует путь по суше к Крыму", - заявил Говард.

Директор аналитического Центра Байдена, бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Майкл Карпентер также призвал Украину уделить Азовскому морю больше внимания.

Отметим, что, согласно Договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенному в 2003 году, Азовское море определено как внутренние исторические воды двух стран. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль признала, что действия России по досмотру судов в Азовском море полностью соответствуют международному праву.

Недовольство Украины вызвано тем, что договор 2003 года ее больше не устраивает. В связи с этим на Украине предлагают его разорвать.