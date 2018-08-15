Свердловские "единороссы" собирают своих кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга

Завтра в Уральском государственном университете на 18/00 запланирована встреча секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Виктора Шептия и руководителя штаба "ЕР" по выборам в думу Екатеринбурга Александра Левина с кандидатами в депутаты от партии власти.

Как пояснили Накануне.RU в исполкоме регионального отделения "ЕР", встреча не станет установочной для потенциальных народных избранников, а будет носить характер "общения с пониманием, чего ждут от кампании сами кандидаты".

"Это исключительно внутрипартийная рабочая встреча, поэтому СМИ на нее мы не приглашаем", - уточнил руководитель пресс-службы свердловских "единороссов" Максим Бестфатер.

По неподтвержденной пока информации, в мероприятии может принять участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, выборы депутатов областной столицы назначены на 9 сентября этого года.