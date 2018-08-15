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13.08.2018
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15.08.2018
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Новости
15.08.2018 11:51 Мск (13:51 Екб)
политика | В России
В Кремле из СМИ узнали о просьбе ученых вмешаться в дело сотрудника ЦНИИмаш
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле узнали из СМИ о письме с просьбой вмешаться в ситуацию с условиями содержания под арестом обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что ему неизвестно о том, что официально такое письмо приходило.

Напомним, 22 июля суд в Москве арестовал 74-летнего ученого. По данным СМИ, ему предъявлены обвиненияв передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

СМИ сообщали, что Санкт-Петербургский Союз ученых обратился к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Кудрявцевым. По данным авторов письма, условия, в которых он содержится, "угрожают его здоровью и даже жизни".

Следователи ФСБ 20 июля провели обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИМаш в Королеве. Также мероприятия прошли в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

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15.08.2018 11:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:51 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2018 14:11 Мск
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В Кремле из СМИ узнали о просьбе ученых вмешаться в дело сотрудника ЦНИИмаш
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