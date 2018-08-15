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В Челябинске приговор обвиняемому в организации массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" огласят в сентябре
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фестиваль торнадо погром (2010) | Фото: newsmiass.ru

Обвиняемый в организации массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александр Гирь выступил с последним словом. Оглашение приговора назначено на 5 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского облсуда.
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В суде Гирь заявил, что преступления он не совершал и его вины в случившемся нет.

"Отметил, что, имея семью, успешный бизнес, деловую репутацию, он не мог не осознавать все негативные последствия таких преступных действий и возможности лишиться своего имиджа и социального положения", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Гособвинитель просит суд приговорить подсудимого к 8 годам в колонии общего режима, а также взыскать в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на сумму более 3 млн рублей. Подсудимый и его адвокат настаивают на невиновности и просят суд вынести оправдательный приговор. Оглашение приговора назначено на 5 сентября.

По версии следствия, обвиняемый в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Следствие считает, что накануне фестиваля у любителей рок-музыки, возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. "После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что Гирь скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство.

Напомним, ранее были осуждены 12 участников и четыре организатора массовых беспорядков, им назначены наказания от 3,5 до 6 лет лишения свободы.

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15.08.2018 11:46 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:46 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.06.2017 08:14 Мск
В Челябинске стартует суд по делу одного из организаторов массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"








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В Челябинске приговор обвиняемому в организации массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" огласят в сентябре
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