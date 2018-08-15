"Ехали как орнитологи". Жена погибшего в ЦАР режиссера отказалась от помощи Ходорковского и рассказала о командировке мужа

Вдова убитого в Центральноaфриканской республике журналиста Александра Расторгуева рассказала о том, почему ее муж решился на опасную командировку и раскрыла подробности ее подготовки. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, первое интервью Евгении Расторгуевой опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Вдова рассказала, что перед тем, как принять предложение о поездке в ЦАР, режиссер четыре месяца не мог найти работу, а также испытывал финансовые трудности. При этом у Расторгуева опыт военных командировок был не очень большим, отвечая на вопрос журналистов, вдова смогла вспомнить только командировку в послевоенную Чечню в 2003 году.

"Если учитывать фильм "Чистый четверг", где снимали в Чечне… Это можно считать опасной командировкой", - рассказала она.

Проблемы у съемочной группы начались сразу же после того, как они прибыли в ЦАР.

"То есть, в принципе, вся поездка пошла не по плану с самого начала, потом мне Саша писал, когда они приехали в Банги в первый вечер. Говорит: весь день насмарку, мы ничего не сняли и нас арестовали, мы откупились взяткой, и все. А на следующий день мы с ним успели созвониться, и они уехали в это безинтернетье", - рассказывает Евгения.

При этом, по мнению вдовы, немало проблем было и в подготовке к командировке.

Журналистам предлагалось въехать в Центральноaфриканскую республику под видом орнитологов.

"За неделю до поездки возникла бредовая идея, что они якобы орнитологи, которые якобы едут туда снимать птичек. Это было за неделю. По этому факту можно было судить, насколько профессионально разработана эта поездка", - рассказывает она.

Меньше оказался и обещанный аванс за работу и денег, которые выдали, якобы не хватало.

"В последние два дня он ходил напряженный, я чувствовала, но пыталась перевести на другую тему. Но в конкретный момент он говорит фразу, у него такая растерянность:

"Такое ощущение, что нам нужно… это иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Для него как для профессионала это главная проблема, что нет конкретной задачи, конкретной цели: езжайте, что получится, то и получится", - рассказывает Расторгуева.

Одним из главных виновников произошедшего женщина считает главу ЦУР Андрей Коняхина. По ее мнению, именно в Центре управления расследованиями отвечали за организацию. Также она отметила, от главы центра Коняхина родителям было передано 15 тысяч долларов, однако понять, на что именно выделены эти деньги до сих пор не удалось. Евгения Расторгуева напомнила, что со стороны ЦУР и Михаила Ходорковского, финансировавшего командировку, якобы звучало предложение определить родственникам журналистов пожизненные пенсии, однако потом разговоры о пенсиях затихли сами собой.

В смерти мужа вдова обвиняет и Михаила Ходорковского, а также возмущается попыткой политизировать трагедию.

"Мне не нравится, что в этой ситуации человек (Ходорковский, - прим. РЕН-ТВ) подходит к гибели моего мужа и всей этой группы как к людям, убитым "нашей страной". Логическая нестыковка чувствуется. Если отправили конкретные люди, а не страна, их послали не на войну, их не послали как солдат, то как можно обвинять? Мне кажется, что это спекуляция. Складывается такое ощущение, что людей послали как жертв, как жертвоприношение. Такая подготовка... Нужно быть очень удачливым человеком, очень счастливым, чтобы из этой поездки вернуться живым", - говорит она.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли трое российских журналистов - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. В ночь на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 км от города Сибю в Центральной африканской республике.