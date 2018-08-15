Путин принес соболезнования в связи с кончиной Успенского

Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Успенского.

Напомним, о смерти известного писателя сообщила его дочь. 9 августа он потерял сознание у себя дома, потребовалась помощь медиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин выразил соболезнования родным и близким, а также поклонникам таланта Успенского. Глава государства отметил, что не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя добро, которое несли эти герои.

Ранее композитор Григорий Гладков подтвердил, что Эдуард Успенский долгое время лечился от рака.