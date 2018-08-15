Губернаторская кампания Моора стоит в 14 раз дороже, чем всех его конкурентов

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала промежуточные финансовые отчеты кандидатов в губернаторы региона. Согласно этим данным, и.о. главы региона Александр Моор получил кратно большую помощь, чем три его конкурента, вместе взятые, передает корреспондент Накануне.RU.

Кампания Моора стоит 28 млн руб. Из них по 10 дали "Мостострой-11" и "Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития", 1 – "Ермаковское предприятие по ремонту скважин". 15,8 млн руб. уже ушли на изготовление и распространение различных агитационных материалов.

Выборный капитал кандидата в губернаторы от ЛДПР Артема Зайцева – 1 млн 50 тыс. руб. Из них 216,5 тыс. руб. потрачено на агитацию. На третьем месте по сумме вложений в выборы – представитель "Справедливой России" Владимир Пискайкин. Он может распоряжаться 975 тыс. руб. Из них потрачено 719,4 тыс. руб., цели не афишируются. На последнем месте – кандидат от КПРФ Иван Левченко. Сумма его актива – 350,4 тыс. руб. Агитация профинансирована в размере 205 тыс. руб. Таким образом, три конкурента Моора суммарно имеют на счетах 2,1 млн руб.

Напомним, до выборов осталось меньше месяца - они пройдут 9 сентября.