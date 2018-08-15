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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
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15.08.2018
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Новости
15.08.2018 11:21 Мск (13:21 Екб)
политика | Тюменская область
Губернаторская кампания Моора стоит в 14 раз дороже, чем всех его конкурентов
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врио губернатора Тюменской области, Александр Моор (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала промежуточные финансовые отчеты кандидатов в губернаторы региона. Согласно этим данным, и.о. главы региона Александр Моор получил кратно большую помощь, чем три его конкурента, вместе взятые, передает корреспондент Накануне.RU.
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Кампания Моора стоит 28 млн руб. Из них по 10 дали "Мостострой-11" и "Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития", 1 – "Ермаковское предприятие по ремонту скважин". 15,8 млн руб. уже ушли на изготовление и распространение различных агитационных материалов.

Выборный капитал кандидата в губернаторы от ЛДПР Артема Зайцева – 1 млн 50 тыс. руб. Из них 216,5 тыс. руб. потрачено на агитацию. На третьем месте по сумме вложений в выборы – представитель "Справедливой России" Владимир Пискайкин. Он может распоряжаться 975 тыс. руб. Из них потрачено 719,4 тыс. руб., цели не афишируются. На последнем месте – кандидат от КПРФ Иван Левченко. Сумма его актива – 350,4 тыс. руб. Агитация профинансирована в размере 205 тыс. руб. Таким образом, три конкурента Моора суммарно имеют на счетах 2,1 млн руб.

Напомним, до выборов осталось меньше месяца - они пройдут 9 сентября.



Развитие сюжета: Ранее 15.08.2018 12:00 Мск
Кандидаты в губернаторы набирают группы поддержки. Кому доверили главную кампанию "тюменской матрешки"

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15.08.2018 11:21 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
13:21 Екб

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Губернаторская кампания Моора стоит в 14 раз дороже, чем всех его конкурентов
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