В Сочи 1,5-годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и зацепился за электропровода

В Адлерском районе Сочи полицейские из окна многоэтажного дома выпал маленький ребенок, передает РИА Новости.

По данным СМИ, это произошло на улице Голубые дали. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, когда его отец лег спать.

Мальчик выжил, при падении зацепившись за электропровода и деревья. Его подняли соседи, они и вызвали бригаду скорой помощи.

В июле в Ленобласти рабочие поймали мальчика, выпавшего из окна. Происшествие произошло днем 17 июля в квартире в поселке Дзержинского Лужского района.

Двухлетний мальчик находился в гостях у своей бабушки. Взрослые не досмотрели за ребенком, и он выпал из окна 4-го этажа, но двое мужчин поймали его у земли.