В Сочи 1,5-годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и зацепился за электропровода

В Адлерском районе Сочи полицейские из окна многоэтажного дома выпал маленький ребенок, передает РИА Новости.
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По данным СМИ, это произошло на улице Голубые дали. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, когда его отец лег спать.
Мальчик выжил, при падении зацепившись за электропровода и деревья. Его подняли соседи, они и вызвали бригаду скорой помощи.
В июле в Ленобласти рабочие поймали мальчика, выпавшего из окна. Происшествие произошло днем 17 июля в квартире в поселке Дзержинского Лужского района.
Двухлетний мальчик находился в гостях у своей бабушки. Взрослые не досмотрели за ребенком, и он выпал из окна 4-го этажа, но двое мужчин поймали его у земли.