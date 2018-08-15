Турция присоединяется к торговой войне против США

Турция повышает тарифы на ряд товаров, произведённых в США. В этом списке рис, табачные изделия, транспортные средства, алкоголь, уголь и косметика. Размер пошлин разнится, в зависимости от продукта, но по некоторым позициям достигает 140% - таким образом речь фактически идёт о запретительных тарифах.

Как сообщает Hurriyet, эти меры вводятся в ответ на сознательные экономические атаки со стороны США.

Вашингтон ввёл санкции против двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона.

Напомним, недавно Тайип Реджеп Эрдоган, выступая перед послами рассказал о том, что США своими действиями фактически "стреляют по ногам" Турции и пригрозил, что Вашингтон может потерять своего союзника по НАТО. Вскоре после этого он объявил о возможном запрете на ввоз американской электроники.