Зима близко: в четырех свердловских муниципалитетах перед отопительным сезоном построят новые теплоисточники

В четырех муниципалитетах Свердловской области строятся новые теплоисточники. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

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Как пояснил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, строительство ведется в рамках подготовки к отопительному сезону и с целью повышения качества коммунальных услуг населению. Две блочно-модульных котельных с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения появятся в Краснотурьинске, водогрейная котельная на твердом топливе – в селе Липовское Туринского района.

Газовые котельные строятся на улице Мира в поселке Зайково Ирбитского городского округа и в деревне Сызги Красноуфиимского района. Помимо этого, рассказал глава ведомства, идет модернизация действующих теплопунктов в Тавде и котельной №1 в Ивделе.

Затраты областного бюджета на данные мероприятия составят более 116,5 млн руб. Стоит отметить, что централизованную систему теплоснабжения с общей протяженностью сетей более 7 тыс. км в Свердловской области имеют 90 из 94 муниципальных образований.