В День города в Екатеринбурге будут ездить врачи на сигвеях

В день празднования 295-летия Екатеринбурга в центре уральской столицы будут дежурить мобильные бригады скорой помощи, укомплектованные сигвеями и особым электрокаром с носилками. Врачи будут находиться в районе площади 1905 года, а также в Историческом сквере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Впервые врачи протестировали сигвеи в дни проведения чемпионата мира по футболу. По словам главного врача станции "скорой помощи" Игоря Пушкарёва, благодаря внедрению технической новинки скорость реагирования на вызовы увеличилась в 2,5 раза.

Сейчас в распоряжении екатеринбургской "неотложки" есть три сигвея. В мэрии отмечают, что помимо сигвеев используется ещё одна новинка – особый электрокар, оборудованный носилками. Он позволит оперативно транспортировать пациента к ближайшей машине "скорой помощи".

Напомним, что День города в Екатеринбурге состоится в эту субботу - 18 августа.