В Каменске-Уральском закрыли кинотеатр и парк развлечений из-за нарушений пожарной безопасности

В Каменске-Уральском приостановлена деятельность кинотеатра "Кинофокс" и парка развлечений "Ягода-Малина" в связи с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В кинотеатре не обустроен эвакуационный выход из помещений 1 и 2 этажа, а в здании парка развлечений детская игровая комната расположена на путях эвакуации и между боулингом и кафе для противопожарной преграды не обустроены двери на путях эвакуации.

"В ходе проверки обследованы и другие крупные торговые комплексы г. Каменска-Уральского: торговые центры "Колизей", "Дом", "Мегамарт 16", "Октябрьский", "Мандарин", "Сказка", торговый комплекс "ДЖАZZ" и рынок "Центральный". В каждом из них были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.

В итоге двум ИП назначен штраф в размере 20 тыс. руб., одно должностное лицо оштрафовано на 6 тыс. руб., четыре юридических и три должностных лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Также прокуратура направила исковое заявление об устранении нарушений в ТЦ "Октябрьский". В течение трёх месяцев владелец здания должен исправить все ошибки.

Исполнение судебных решений и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры города.

Напомним, что пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. После этого сотрудники прокуратуры и МЧС начали активную проверку ТЦ по всей России.