Челябинец, избивший пенсионеров, сдался полиции

В Челябинске 32-летний местный житель, избивший двух пенсионеров, явился в полицию и дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по городу.

Инцидент произошел 12 августа во дворе дома по улице Агалакова. Неизвестный нанес телесные повреждения двум пенсионерам 90 и 67 лет. по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Видео инцидента было опубликовано в соцсети.

Сотрудники полиции установили личность мужчины и адрес его проживания, но он сам явился в отдел полиции.

"После освещения в СМИ данного происшествия мужчина самостоятельно явился в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по городу Челябинску и во всем признался. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отметили в пресс-службе.