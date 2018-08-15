В Зауралье престарелого сельчанина обвиняют в развращении 11-летней девочки

В Альменевском районе 62-летнего мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Следствие считает, что в июне этого года подозреваемый завлек в свой гараж 11-летнюю девочку, с которой ранее был знаком, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Узнав о произошедшем, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.