Гладков рассказал о болезни Эдуарда Успенского

Российский композитор Григорий Гладков подтвердил, что писатель Эдуард Успенский лечился от рака. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
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По словам Гладкова, Успенский долго страдал от онкологического заболевания. Продолжительное время писатель лечился в Баден-Бадене, добавил он.
Напомним, о смерти Успенского сообщила его дочь Ирина. СМИ писали, что 9 августа он потерял сознание у себя дома, потребовалась помощь медиков.
За несколько дней до этого стало известно, что Успенский и компания "Союзмультфильм" урегулировали конфликт о правах на персонажей мультфильма "Простоквашино".