Гладков рассказал о болезни Эдуарда Успенского

Российский композитор Григорий Гладков подтвердил, что писатель Эдуард Успенский лечился от рака. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По словам Гладкова, Успенский долго страдал от онкологического заболевания. Продолжительное время писатель лечился в Баден-Бадене, добавил он.

Напомним, о смерти Успенского сообщила его дочь Ирина. СМИ писали, что 9 августа он потерял сознание у себя дома, потребовалась помощь медиков.

За несколько дней до этого стало известно, что Успенский и компания "Союзмультфильм" урегулировали конфликт о правах на персонажей мультфильма "Простоквашино".