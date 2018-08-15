Автомобиль с ехавшими на экскурсию туристами опрокинулся в Краснодарском крае

В Краснодарском крае опрокинулся автомобиль с туристами. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, вечером 14 августа поступил сигнал об опрокидывании в горно-лесном массиве села Возрождение автомобиля ГАЗ, перевозившего на экскурсию группу отдыхающих. В результате они и водитель получили травмы различной степени тяжести и сейчас проходят лечение в больнице. Известно, что в салоне находилось шесть пассажиров, в том числе двое детей.

Следователи сумели установить владельца данного автомобиля, который в ходе допроса пояснил, что сдавал его в аренду мужчине, который в момент инцидента находился за рулем. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

Уже изъята вся интересующая следствие документация. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.