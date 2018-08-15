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Эксперт: Референдум о пенсионной "реформе" не дадут провести под флагом одной партии
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коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг (2018) | Фото: Накануне.RU

Коммунисты из КПРФ бьются за пальму первенства при проведении референдума о пенсионной "реформе", столкнувшись с фактами регистрацией в регионах иных инициативных групп.
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Дело в том, что согласно федеральному конституционному закону "О референдуме РФ", в одном регионе избирательная комиссия может зарегистрировать только одну подгруппу, выступившую с инициативой проведения референдума, а иные, заявившиеся позднее со схожей по смыслу или содержанию формулировкой вопроса, не регистрируется.

На Среднем Урале в Свердловской области в Областную избирательную комиссию (ОИК) 9 августа первыми обратились уполномоченные представители некой региональной подгруппы инициативной группы с ходатайством о регистрации. Они указали вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, совпадающий с одобренным Центризбиркомом (ЦИК) вариантом от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" К ходатайству был приложен комплект всех необходимых документов, в том числе протокол собрания региональной подгруппы, список членов этой подгруппы и ее уполномоченных представителей из 117 человек. В итоге ОИК группу зарегистрировал.

Но уже через четыре дня свое учредительное собрание для регистрации инициативной группы по проведению всероссийского референдума по законопроекту о повышении пенсионного возраста провело Свердловское отделение КПРФ, предложив свой вариант вопроса (который также одобрен ЦИК): "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет) повышаться не должен?"

Протокол своего собрания коммунисты передали в ОИК для регистрации инициативной группы. Как пояснили Накануне.RU в избиркоме, с момента поступления всех документов предусмотрено 15 дней, чтобы созвать заседание ОИК для рассмотрения возможности регистрации инициативной группы. Но в КПРФ уже прогнозируют, что им откажут.

Так, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев на своей странице в социальной сети заявил: "Сегодня свердловский облизбирком провел пресс-конференцию, где заявил, что инициативная группа КПРФ, скорее всего, не будет зарегистрирована из-за того, что никому не известные граждане опередили нас и уже создали свою группу по проведению Референдума. Более того, её уже даже зарегистрировали! Некоторые якобы "оппозиционеры" поспешили заявить, что готовы сотрудничать с этими тайными борцами с режимом".

Поясним: Ивачев под "никому не известными гражданами" имеет в виду Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. Организация действительно малоизвестная. Удалось лишь выяснить, что инициатором от этой некоммерческой организации выступила ее президент Марина Семенова - член общественного совета при уполномоченном по правам детей Московской области и член Общественной палаты Орехово-Зуевского района.

Но имеет ли союз по работе с многодетным семьями отношение к Свердловской области – неизвестно. Напомним, что ранее в ОИК Накануне.RU пояснили, что называть фамилии членов инициативной группы нельзя на основании закона "О референдуме РФ", который защищает персональные данные организаторов.

Однако Ивачев, предлагает "называть вещи своими именами", заявляя, что "без организационной и юридической поддержки местных властей подмосковные многодетные отцы не смогли бы собрать в нашей области 100 человек, найти нотариуса и провести собрание 6 августа (!)".

При чем здесь подмосковные отцы, а почему не, скажем, свердловские матери, коммунист не объясняет. Зато делает вывод: "Областной избирком узнал о создании инициативной группы подмосковных отцов ещё 1 августа. Якобы присутствовал на их собрании 6 августа. Тем не менее, эта информация хранилась в тайне от общественности, СМИ и других инициативных групп аж до вчерашнего [13 августа] дня".

В ОИК отказались оперативно комментировать высказывание лидера свердловских левых, предложив направить официальный запрос, который будет переадресован юристам. Поэтому стало понятно: ответ сведется к ссылкам на вышеназванный закон "О референдуме РФ" и тому, что комиссия действовала в соответствии с буквой закона.

Тем временем Ивачев заявил, что "не признает эту фэйковую инициативную группу", а юристы КПРФ уже прорабатывают все возможности по оспариванию решения ОИК в суде.

Эту конфликтную ситуацию Накануне.RU прокомментировал политолог, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин.

"Мы наблюдаем политическую борьбу между партиями и другими инициативными группами за то, кому в их собственном сознании будет приписано право проведения этого референдума, - считает эксперт. - Но, по большому счету, будущим пенсионерам все равно, кто станет инициатором. Главное – чтобы референдум состоялся, и партиям следует думать об этом, а не о том, кто вынесет на обсуждение самую "правильную" формулировку вопроса, тем более, что все варианты по своей сути одинаковые".

По мнению руководителя Уральского филиала ФоРГО, этот пример – иллюстрация всей политической системы страны, когда оппозиционеры не желают объединиться даже вокруг актуальнейшей темы, чтобы выступить единым фронтом.

"У нас очень много партий с общей идеологической платформой, кто им мешает консолидироваться, создав одну большую организацию? – задался вопросом Гагарин, на который сам же и ответил. - Только собственные амбиции! При такой позиции никто из них по отдельности не достигнет серьезных результатов. А им надо бы заботиться об интересах избирателей, как это ни банально звучит. Пока же их волнует вопрос, как красиво выглядеть. Мне это очень напоминает фотосессии КПРФ, когда их представители 1 мая после прохода на демонстрации всех колонн, отдельно собираются, чтобы позировать перед камерами, работают на картинку, на некий информационный повод. И сегодня коммунисты стараются доказать, что они первые застолбили тему протеста в связи с пенсионной "реформой". Хочется спросить: товарищи, а при чем тут народ? Вы должны объединить все силы, выступающие против "реформы", а не распылять их на "междусобойчики". Человеку интересно, как ему жить комфортно и на что жить, а не "авторство" выносимого на плебесцит вопроса. Тем более, что никто не даст возможность провести референдум во всей стране под флагом одной партии".

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15.08.2018 10:07 Мск | Андрей Яловец
12:07 Екб

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Эксперт: Референдум о пенсионной "реформе" не дадут провести под флагом одной партии
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