В Орле в пятиэтажке взорвался газ: есть пострадавшие

В Орле в жилом доме взорвался газ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, поздно вечером 14 августа на единый номер 112 поступил сигнал о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Советском районе города. В результате взрыва с последующим возгоранием пострадали два человека. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте продолжают работать следователи СКР, сотрудники МЧС и полиции, а также эксперты, работники газовой службы и другие специалисты.