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общество  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Леонид Шалимов: Разговоры про отставание в высоких технологиях – от лукавого Леонид Шалимов – генеральный директор НПО Автоматики в 1997-2016 гг., член-корреспондент Академии инженерных наук им. Прохорова, специалист в области создания систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов оценил в интервью Накануне.RU потенциал развития высоких технологий и сферы промышленной электроники в частности.
15.08.2018
экономика ;
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В Орле в пятиэтажке взорвался газ: есть пострадавшие
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У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

В Орле в жилом доме взорвался газ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, поздно вечером 14 августа на единый номер 112 поступил сигнал о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Советском районе города. В результате взрыва с последующим возгоранием пострадали два человека. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте продолжают работать следователи СКР, сотрудники МЧС и полиции, а также эксперты, работники газовой службы и другие специалисты.

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15.08.2018 10:10 Мск | Орел | информационная служба Накануне.RU
12:10 Екб

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В Орле в пятиэтажке взорвался газ: есть пострадавшие
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