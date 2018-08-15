Дешевый сахар в обмен на паспортные данные. Екатеринбуржцы жалуются властям на кооператив "Забота"

Жители Екатеринбурга жалуются в администрацию города на деятельность кооператива "Забота". Горожане просят у властей проверить деятельность организации, которая в обмен на продукты питания по сниженным ценам собирает паспортные данные, Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Как говорят горожане, представители этого кооператива делают существенную скидку на сахар, но взамен покупатели должны предоставить свои полные паспортные данные, телефон и адрес. Екатеринбуржцы интересуются, с какой целью у них собирают паспортные данные, и нет ли в этом противоправных действий со стороны кооператива.

Отметим, что деятельность кооператива "Забота" и его организаторы попали в поле зрения правоохранительных органов и прокуратуры, а также общественных палат Екатеринбурга и Свердловской области. Дело в том, что данную организацию заподозрили в подкупе избирателей на праймериз "Единой России".