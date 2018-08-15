На юго-западе Японии готовятся к извержению вулкана

Япония готовится к извержению вулкана на острове Кутиноэрабу, которое может привести к катастрофическим последствиям. Главное метеорологическое управление страны объявило на острове подготовку к эвакуации

Как передаёт РИА "Новости" с 0.00 до 10.00 часов (с 18.00 до 4.00 мск) 15 августа уже было зафиксировано 26 вулканических землетрясений достаточной сильной (для вулканических землетрясений – ред.) магнитудой 1,9.

Japan Today сообщает, что сейчас в Японии есть 110 действующих вулканов, извержения которых нередко приводят к трагедиям. Так, в сентябре извержение вулкана Онтаке привело к гибели 63 человек. В январе этого года вулканическим камнем был убит военнослужащий Сил самообороны.

Напомним, в мае этого года раскалённая лава уничтожила 30 домов на Гавайях.