Раненый тюменец вызвал "скорую" и избил фельдшера

Следователи проверяют обстоятельствах нападения пациента на фельдшера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Экстренный вызов к 28-летнему тюменцу поступил в 7.20 13 августа. Во время разговора с диспетчером женщина сообщила, что у сожителя сильное кровотечение из левой руки. Когда медики зашли в квартиру, пациент лежал на полу. Со слов очевидца, он два дня злоупотреблял спиртным, а за час до приезда врачей ударил сам себя острым предметом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной станции "скорой помощи".

В момент осмотра состояние пациента оценили как "средней степени тяжести". Сотрудники "скорой" зафиксировали умеренно кровоточащие порезы на левой руке в области запястья. Они успели только обработать поврежденную руку перекисью водорода и частично наложить асептическую повязку, как пострадавший начал нецензурно выражаться, а затем стал избивать 38-летнего фельдшера. Второй сотрудник бригады вызвала полицию.

В присутствии силовиков медики закончили свою работу. Сотрудники правоохранительных органов сопровождали пациента и во время транспортировки в Областную клиническую больницу №2. После того, как пациента передали врачам приемного отделения, фельдшер написал заявление в отделении полиции №1, прошел медицинское освидетельствование и продолжил суточную смену.