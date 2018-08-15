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15.08.2018 10:04 Мск (12:04 Екб)
общество | Челябинская область
Борис Дубровский посетил матч открытия кубка губернатора по хоккею
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Борис Дубровский, хоккеист Евгений Кузнецов, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске стартовал традиционный VI кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Матч открытия между челябинским "Трактором" и "Авангардом" посетил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Борис Дубровский наблюдал за игрой вместе с прославленными южноуральскими хоккеистами Евгением Кузнецовым и Сергеем Макаровым. Игра закончилось победой хозяев льда – 5:2.

"На этой неделе пройдет кубок губернатора по хоккею. Этот традиционный турнир с участием лучших отечественных хоккеистов должен задать хороший настрой на предстоящий хоккейный сезон. Важно сделать всё необходимое, чтобы южноуральцы в очередной раз получили большой спортивный праздник, интересный как взрослым, так и детям", – ранее отметил губернатор Борис Дубровский.

В кубке губернатора примут участие четыре команды: "Трактор", "Металлург", "Авангард" и "Салават Юлаев". Для победителей и призеров организаторы приготовили традиционные кубки производства златоустовских оружейников в технологиях ручного труда.

Сегодня в 18 часов Евгений Кузнецов привезет в ледовую арену "Трактор" Кубок Стэнли и представит его хоккейным болельщикам. Все средства от продажи билетов пойдут в детскую спортивную школу "Трактор" на развитие хоккея.

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15.08.2018 10:04 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:04 Екб

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Борис Дубровский посетил матч открытия кубка губернатора по хоккею
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