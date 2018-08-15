В Госдуме предложили регистрировать гироскутеры и сигвеи

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ввести регистрацию личного электрического транспорта (гироскутеры, сегвеи, моноколеса), передает РИА Новости.

Также он считает необходимым ввести в правила дорожного движения пункты, регламентирующие поведение их владельцев на дорогах.

Депутат полагает, что высокая смертность в ДТП объясняется в том числе и тем, что использование личного электротранспорта никак не регулируется законом. Об этом Власов заявил в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

Напомним, в 2017 году о необходимости нововведений в этом вопросе говорил тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Сообщалось, что дано поручение МВД, Минтранс и "Открытое правительство" "проработать вопрос определения статуса" граждан, использующих "современные технические средства передвижения". Предложения должны были направить в Правительство.